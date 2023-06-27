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28 июня Рязанская Облдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Усачёва

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Депутаты Рязанской областной Думы рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий осужденного за мошенничество депутата Никиты Усачёва. Вопрос внесён в повестку заседания 28 июня.

Никита Усачёв – самый молодой парламентарий созыва, представляет ЛДПР. Он является комитета по экологии и природопользованию, входит в состав аграрного комитета.

Справка: родился 17 июля 1999 года в Рязани.

Окончил в 2019 году Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова по специальности «Пожарная безопасность».

Трудовую деятельность начал с 2017 года специалистом ПАО «Мобильные Телесистемы». С 2018 года по 2020 год – помощник депутата Рязанской областной Думы.

С сентября 2018 года по сентябрь 2020 года – депутат Рязанской городской Думы третьего созыва.

Не женат.

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