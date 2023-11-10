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27 половых актов за ночь случилось у девочки-подростка в Заполярье

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В Мурманской области у девочки-подростка за одну ночь случилось 27 половых актов. О диком случае во время круглого стола «Объединяя усилия» в Мурманске рассказала акушер-гинеколог Марина Мелешко, сообщает Nord-News.

По словам врача с 23-летним стажем, после этого завели уголовное дело, было 17 подсудимых, виновных наказали. Девочка забеременела.

Участники круглого стола считают, что со школьниками надо заниматься половым просвещением. Это поможет избежать подобных случаев, абортов у подростков.

По мнению Марины Мелешко, подросткам стоит рассказывать о физиологических процессах, методах контрацепции и возможных негативных последствиях для здоровья — как физического, так и психологического.

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