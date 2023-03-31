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Пятница, 31 марта, 2023
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27 км пути отремонтируют железнодорожники в Рязанской области во время ремонтно-путевой кампании 2023 года

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Image by montypeter on Freepik

На Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, в ходе которой в Рязанской области планируется капитально отремонтировать 27,3 км пути. Наиболее протяженные участки: Чемодановка – Ряжск-1 (12,6 км), Шилово – Шелухово (14,6 км).

Кроме того, железнодорожники уложат 11 стрелочных переводов на станциях Рыбное, Лесок, Кораблино, Стенькино-2, Шилово и Шелухово.

Более половины всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволит достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, развития транспортных услуг.

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