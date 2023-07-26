27 июля 1900 года был приготовлен первый гамбургер

27 июля — день рождения одной из самых любимых закусок — гамбургера. Именно в этот день 1900 года впервые пришла идея положить бифштекс между двумя хлебными булочками и добавить к ним салат и соус.

Необычная мысль соединить ингредиенты пришла к владельцу ресторана Louis’ Lunch в городе Нью-Хейвен в США Луи Лэссену. Широкую известность получившаяся закуска гамбургер получила через четыре года, представили её в Сент-Луисе.

За 120-летнюю историю гамбургеров было создано множество их вариаций. Например, в Лас-Вегасе в ресторане Fleur de Lys продаётся самый дорогой бургер в мире — «FleurBurger 5000». Его стоимость — 5 тысяч долларов. Он сделан из говядины Кобе с кусочком фуагра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля. Самый большой гамбургер можно попробовать в одной из закусочных Пенсильвании. Он весит 7 кг. При этом стоимость его не столь высока — 30 долларов.