27 февраля по многим адресам в Рязани нет холодной воды

В понедельник, 27 февраля, в Рязани по многим адресам отключили холодную воду.

С 9:30 до 20 часов нет холодной воды по адресам:

4-й Новой улицы проезд д. 10-15, 3-8, 8а, 8б, 9;

1-я Прудная д. 24, 24а;

Связи д. 10 к1, 10, 11 — «Техобеспечение», 11а — «Техобеспечение», 12, 12а, 13, 14 — «Техобеспечение», 15, 17 — «Издательство Пресса», 17, 17а — МБОУ Школа №38, 18, 19, 20, 22 — Городская поликлиника №12, 22, 5/4, 7, 8/2 — «Техобеспечение», 9;

Соколовская д. 2а, 2б;

Соколовская д. 1В (РАЙГАЗ);

ул. Связи д. 10Б магазин «Апельсин».

Воду будут подвозить к дому 17а по улице Связи (школа №38).

С 9:30 до 17 часов холодного водоснабжения нет по адресам:

Гагарина д. 69, 71 к1, 71, 71а, 73 к1, 73, 75, 166;

Полетаева д. 19 к1, 21, 23, 25;

Татарская д. 68, 72 (храм), 93, 95;

Островского д. 18 к1, 20 к1, 22 к1;

Черновицкая д. 1/77, 3, 5, 7, 9/30;

пл. 50 лет Октября 1, 2 стр1.

Гагарина д.71к2 — Детский сад №84;

Островского д.24а — Детский сад №71;

Черновицкая д.5 к1 — Детский сад №87.

Техническую воду будут подвозить к дому 5 к1 по улице Черновицкой с 10 часов.

«Водоканал города Рязани» проводит ремонт водопровода.