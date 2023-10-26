26 октября начнёт работу Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы»

26 октября в Музее Победы начнет работу Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы».
Более 300 человек, преподавателей и учеников, из 42 регионов России приезжают в Москву, чтобы обсудить вопросы сохранения исторической памяти и развития музейной педагогики.
Участникам предстоят два интересных и насыщенных дня. В программе:
Премьерный показ документального фильма «Возрождение».
Встречи с представителями образовательных учреждений и общественных организаций, ветеранами, депутатами.
Мастер-классы, работа в малых группах, общение с профильными экспертами, защита проектов.
Посещение экскурсий по экспозициям Музея Победы «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и др.
Завершит работу съезда церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее».
Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и организовано в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».