26 октября начнёт работу Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы»

26 октября в Музее Победы начнет работу Всероссийский съезд «Школьный Музей Победы».

Более 300 человек, преподавателей и учеников, из 42 регионов России приезжают в Москву, чтобы обсудить вопросы сохранения исторической памяти и развития музейной педагогики.

Участникам предстоят два интересных и насыщенных дня. В программе:

Премьерный показ документального фильма «Возрождение».

Встречи с представителями образовательных учреждений и общественных организаций, ветеранами, депутатами.

Мастер-классы, работа в малых группах, общение с профильными экспертами, защита проектов.

Посещение экскурсий по экспозициям Музея Победы «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и др.

Завершит работу съезда церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее».

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и организовано в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».