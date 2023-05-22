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26 лет назад был подписан Устав Союза России и Белоруссии

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23 мая 1997 года был подписан Устав Союза России и Белоруссии. Тогда свои подписи в документе поставили президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Согласно Уставу, сформированы Высший государственный совет и Исполнительный комитет Союзного государства. Также было создано Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии.

В состав Высшего государственного совета входят главы государств и правительств, руководители палат парламентов обеих стран.

Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии состоит из 36 членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, делегированных палатами Федерального Собрания РФ, и 36 членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, делегированных палатами Национального собрания Республики Белоруссия. 

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