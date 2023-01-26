Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

26 января ряд улиц Рыбного попал под отключение электроэнергии

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В четверг, 26 января, в Рыбном отключат электроэнергию. Список адресов публикует Рыбное.нет со ссылкой на Филиал «Рыбновский район электрических сетей» АО «РОЭК».

С 11 до 14 часов электричества не будет по адресам в городе Рыбное:

ул. Рязанская д. 1д, 1г, 1в, 1б, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, от д. 46–74; Цветочная, Вишневая, Луговая, Яблоневая, Сосновый бульвар, Березовый пер., Васильковый пер. Казанская, Д. Гармаш, Московская, Коломенская, Челябинская.

КТП-3220 ул. Березовая д – 1, 3, 4 будет обесточена с 9:30 до 16 часов.

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

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