25 марта без воды останутся три улицы Рязани

В пятницу, 25 марта, в Рязани отключат воду на трёх улицах. Об этом рязанцев проинформировала мэрия.

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Причина – ремонт на водопроводе. Ремонтные работы проведут сотрудники МП «Водоканал».

С 09.30 до 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Высоковольтная, дом 5 корпус 1;

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улица Дзержинского, дома с 4 по 18 – чётная сторона, дома с 7 по 13 – нечётная сторона, дом 11 (ГБУ РО ОКОД), дом 6 (ОГАУДО ДТКД), дом 8, дом 16а (Городская детская поликлиника №1);

улица Троллейбусный переулок, дом 4, дом 6.