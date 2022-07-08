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25-летняя жительница Московской области погибла в ДТП в Сасовском районе

7 июля в Сасовском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла примерно в 2.25 а 14-м километре автодороги «Берестянки – Трудолюбовка – Верхне-Никольское». 25-летняя девочка за рулём «Лада Веста», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением. Её автомобиль съехал с дорогу и перевернулся.

От полученных травм водитель скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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