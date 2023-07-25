25 июля в Рязани массово отключат электроэнергию

Массовое отключение электричества ожидается в Рязани 25 июля для проведения работ на воздушной линии. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.
Света в домах рязанцев не будет с 10 до 15 часов. Отключения произведут по следующим адресам:
- улица Ленинского Комсомола, дома №№98, 102, со 114 по 130, со 105 по 125;
- улица Новопавловская, дома №№3, 5, 7;
- Прудный переулок, дома с 1 по 5, со 2 по 10;
- Дорожный переулок, дома №№1, 2, 3;
- переулок Осипенко, дома с 1 по 21, со 2 по 32;
- улица Осипенко, дома с 33 по 41, с 38 по 46;
- переулок 9-й Линии, дома с 1 по 18;
- улица 9-я Линия, дома с 1 по 19, с 4 по 8;
- улица 10-я Линия, дома с 17 по 27, с 22 по 50;
- улица 11-я Линия, дома №№45, 51, 54;
- улица 12-я Линия, дома с 41 по 57, с 52 по 68.
Работы проведут сотрудники МУП «РГРЭС».