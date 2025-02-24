25 февраля рязанский посёлок на целый день останется без электричества

25 февраля в рязанском посёлке Борки будут на целый день отключать электричество. Причина этому — необходимость проведения работ по реконструкции воздушной линии, сообщает РГРЭС.

Работы начнутся в 09.00 и завершатся в 16.00. Электроэнергия будет отключена по следующим адресам: