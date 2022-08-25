25 августа на нескольких улицах Рязани не будет холодной воды

Под отключение попадут жилые дома, школа и детский сад.

С 9:30 до 18 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

п. Мехзавода дома с 1 по 37 (нечётная сторона) и с 2 по 36 (чётная сторона);

Роща дома с 1 по 69 (нечётная сторона) и с 2 по 62 (чётная сторона);

п. Мехзавода д. 7, 35а – МБДОУ Детский сад №48;

п. Мехзавода д. 25 – МБОУ Школа №54.

ЦТП — пос. Мехзавода д.10 стр.1

Техническую воду будут подвозить к дому 35а п. Мехзавода с 10 до 17 часов.

Отключения связаны с ремонтными работами, – сообщил «Водоканал города Рязани».