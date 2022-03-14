24 улицы Рязани остались в понедельник без холодной воды

В понедельник, 14 марта, в Рязани массово отключили холодное водоснабжение, сообщает мэрия. Причина – ремонт на на водопроводе.

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Сотрудники Водоканала приступили к работам утром. До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Зубковой, дом 18 корпус 11;

улица Великанова, дом 5 корпус 2 (д/сад №108);

улица Юбилейная, дом 1 корпус 2, дома 2 корпус 1, дома 2 корпус 2, дома 3 корпус 1.

посёлок Соколовка:

улица 1-я Механизаторов, дома с 1 по 27, дома с 6 по 38 – частный сектор,

улица 2-я Механизаторов, дома с 1 по 53, дома с 6 по 40 – частный сектор,

улица Гагарина, дома с 1 по 35, дома с 2 по 10 – частный сектор,

улица Дачная, дома с 1 по 65, дома с 2 по 28 – частный сектор,

улица Железнодорожная, дома с 1 по 61, дома с 2 по 60 – частный сектор,

улица Запрудная, дома с 1 по 11, дома с 2 по 10 – частный сектор,

улица Заречная, дома с 1 по 19, дома 2 – частный сектор,

улица Ленпоселок, дома с 1 по 33, дома с 2 по 18, — частный сектор,

улица Луговая, дома с 1 по 33, дома с 2 по 62 – частный сектор,

улица Мира, дома с 1 по 37, дома с 2 по 80 – частный сектор,

улица Озерная, дома с 1 по 3, дома с 2 по 20 – частный сектор,

улица Полевая, дома с 1 по 37, дома с 2 по 56 – частный сектор,

улица Попова, дома с 1 по 55, дома с 2 по 18 – частный сектор,

улица проезд Ушинского, дома с 1 по 9, дома с 2 по 18 – частный сектор,

улица Садовая, дома с 1 по 9, дома с 2 по 10 – частный сектор,

улица Тепличная, дома с 1 по 25, дома с 2 по8 – частный сектор,

улица Ушинского, дома с 1 по 9, дома с 2 по 16 – частный сектор,