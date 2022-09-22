24 сентября в Рязанской области пройдёт турнир по спортинг-компакту «Рязанский охотник»

Стрелково-охотничий стенд РОООиР приглашает охотников, спортсменов и любителей поучаствовать в турнире Рязанской области по спортинг-компакту «Рязанский охотник». Турнир пройдёт 24 сентября 2022 года.

Мероприятие анонсирует Стрелковый стенд РОООиР ВКонтакте. В программе турнира: спортсмены – 100 мишеней, любители – 100 мишеней, охотники – 25 или 50 мишеней.

Стартовый взнос для спортсменов и любителей составит 3 тысяч рублей, для охотников (50 мишеней) – 2 тысячи рублей, для охотников (25 мишеней) – тысяча рублей.

Можно прийти со своими патронами или купить комплект на стенде. Один патрон на соревнованиях стоит 35 рублей.

График проведения соревнований:

9:00 — 9:30 — регистрация участников;

9:30 — 9:45 — построение;

10:00 — начало стрельбы.

Пристрелка состоится 23 сентября с 9 до 17 часов.

Участникам необходимо иметь собственное ружьё и разрешение на его хранение и ношение. За его сохранность и использование они несут полную ответственность.

Органы зрения и слуха должны быть защищены, это обязательное требование к экипировке.

Турнир «Рязанский охотник» даст возможность новичкам попробовать свои силы, а опытным стрелкам – подтянуть соревновательную форму. Соревнования на стенде РОООиР всегда проходят в дружеской атмосфере.

Каждый стрелок здесь может раскрыть свой потенциал и получить ценные советы опытных единомышленников.

Тем, кто пока только присматривается к стрелковому спорту и стендовой стрельбе, можно прийти посмотреть соревнования, пообщаться со стрелками и тренерами.

Международные правила стендовой стрельбы — спортинг-компакт можно изучить по ссылке.

Подробная информация по телефону +7 (930) 881-31-48.

Возрастное ограничение 6+