24 января: от эскимо до современного компьютера

24 января — день, который запомнился не только значимыми открытиями, но и важными историческими событиями, наполняющими нашу жизнь особым смыслом. 7info рассказывает о событиях, которые произошли в этот день в стране и в мире в разные годы.

Международный день эскимо

В 1922 году американец Кристиан Нельсон, создатель сливочного мороженого на палочке с шоколадной оболочкой, получил патент на производство этого лакомства.

Международный день образования

Эта важная дата была отмечена Организацией Объединенных Наций после принятия резолюции Генеральной Ассамблеи 3 декабря 2018 года по инициативе Нигерии и ещё 58 стран-членов ООН.

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«Образование является одним из самых эффективных инструментов, доступных нам для значительного улучшения общественного здоровья, стимулирования экономического роста, раскрытия скрытых потенциалов и внедрения инноваций. Это все необходимо для создания более устойчивых и жизнеспособных обществ», — подчеркнула в своем обращении генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Согласно данным ООН, на сегодняшний день 262 миллиона детей и подростков остаются вне школьного образования, а 617 миллионов не имеют базовых навыков чтения и математики.

В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция

Эта операция, завершившаяся 17 февраля, привела к поражению советскими войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов значительных сил противника, включая 10 дивизий и одну бригаду. В результате боевых действий была освободена значительная часть украинских земель от немецко-фашистских захватчиков, что заложило основу для полного освобождения Правобережной Украины. Иосиф Сталин охарактеризовал эту операцию как «новый Сталинград».

В 1984 году выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh

24 января 1984 года соучредитель компании Apple Стив Джобс представил первый персональный компьютер с графическим пользовательским интерфейсом, известный как Macintosh. С момента его выпуска этот компьютер, а также последующие модели Mac, оказали значительное влияние на развитие ПК и ноутбуков.

Идея этого устройства принадлежала Джефу Раскину, начальнику проекта. Компьютер получил свое название в честь его любимого сорта яблок — Мекинтош. Вначале прототип должен был быть совершенно другим, без графического интерфейса.

Первый Macintosh работал на процессоре Motorola 68000 с тактовой частотой 8 МГц. Он имел 128 КБ оперативной памяти, причем компоненты были припаяны непосредственно к материнской плате, что исключало возможность замены. В сентябре 1984 года появилась версия с 512 КБ ОЗУ, которая имела экран на основе электронно-лучевой трубки с разрешением 512×342 пикселя. Внутри корпуса также находилась 3,5-дюймовая односторонняя дискета объемом 400 КБ.

На сегодняшний день Apple активно работает над новым поколением Mac.

В 1709 году был основан Центральный военно-морской музей

Истоки музея восходят к Модель-камере, о которой впервые упоминал Петр I в своем письме от 24 января 1709 года. В 1805 году на базе ее коллекций был создан «Морской музеум».

В наши дни Центральный военно-морской музей является одним из старейших музеев России и одним из крупнейших морских музеев в мире. В его фондах хранится более 700 тысяч экспонатов, среди которых больше двух тысяч моделей кораблей. Музей имеет шесть подразделений: крейсер «Аврора», подводная лодка Д-2 «Народоволец», Кронштадтская крепость, «Дорога жизни», Музей Балтийского флота (Калининградская область) и Корабль боевой славы «Михаил Кутузов» (г. Новороссийск).