Пятница, 23 июня, 2023
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24 июня в Рязанской области не будут продавать алкоголь

7info7
Изображение от Freepik

Продажу спиртного приостановят в Рязанской области 24 июня. Всё дело в праздновании в этот день Дня молодёжи, сообщила пресс-служба минэкономразвития региона.

Запрет на реализацию алкоголя не распространяется на кафе, рестораны и бары.

Напомним, в соответствии с региональным законом спиртное в Рязанской области не продают не только в День молодёжи, но и в Международный день защиты детей (1 июня), в День российского студенчества (25 января), в День знаний (1 сентября) и в Международный день студентов (17 ноября).

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