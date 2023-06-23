24 июня в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Продажу спиртного приостановят в Рязанской области 24 июня. Всё дело в праздновании в этот день Дня молодёжи, сообщила пресс-служба минэкономразвития региона.

Запрет на реализацию алкоголя не распространяется на кафе, рестораны и бары.

Напомним, в соответствии с региональным законом спиртное в Рязанской области не продают не только в День молодёжи, но и в Международный день защиты детей (1 июня), в День российского студенчества (25 января), в День знаний (1 сентября) и в Международный день студентов (17 ноября).