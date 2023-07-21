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24 июля на нескольких улицах Рощи отключат горячую воду

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Water фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

24 июля жителей нескольких домов Рощи ждет отключение горячей воды, информирует администрация Рязани.

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения подача горячей воды будет отключена с 24 по 28 июля по следующим адресам: улица Стройкова, д. 65 корп. 2 (д/сад №85); улица Гагарина, д. 83, д. 83а, д. 85; улица Типанова, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 22; улица Черновицкая, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3; улица Шевченко, д. 3.

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