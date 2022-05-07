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Суббота, 7 мая, 2022

23-летняя жительница Александро-Невского заявила об изнасиловании

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23-летняя жительница Александро-Невского заявила об изнасиловании

7info7

В рязанском посёлке Александро-Невский 23-летняя девушка заявила об изнасиловании, пишет ya62.

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Заявление об изнасиловании поступило правоохранителям. На сегодняшний момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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