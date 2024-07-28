23-летняя рязанка потеряла способность ходить из-за рассеянного склероза

23-летней жительнице Рязани Татьяне Харламовой поставили диагноз рассеянный склероз. Об этом она рассказала редакции YA62.ru.

Татьяна стала замечать, что быстро устает и не выдерживает долгие нагрузки. Физическую слабость и потерю памяти она сначала считала временными явлениями, которые скоро пройдут. Однако ей становилось хуже. Рязанка прошла обследование и узнала о страшном диагнозе — рассеянном склерозе в первично-прогрессирующей форме.

Девушка поясняет, что это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека по ошибке начинает атаковать и разрушать миелиновые оболочки нейронов головного и спинного мозга. Нейрону перестает быстро и корректно передавать импульс, в результате чего нарушаются важные функции организма, находящиеся под управлением центральной нервной системы. Многие считают эту болезнь «возрастной», однако на самом деле столкнуться с ней можно в любом возрасте.

Врачи сказали Татьяне Харламовой, что это неизлечимо. Но девушка намерена бороться с заболеванием. Сейчас она находится на реабилитации. При последнем обострении Татьяна почти лишилась возможности ходить.

Теперь Татьяна вынуждена просить финансовую помочь, чтобы у нее получилось оплатить лекарства и реабилитационные процедуры. Она признается, что ей трудно просить о помощи, так как она привыкла решать свои проблемы сама, но сейчас у нее нет выбора — на кону стоит ее жизнь.