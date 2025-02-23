23 февраля — День защитника Отечества

23 февраля Рязанская область вместе со всей страной отмечает День защитника Отечества! Наша страна знает имена многих Героев, каждый день список настоящих защитников своей родины пополняют новые имена.

Среди Героев, отдавших всё ради светлого будущего своей страны и ее жителей, немало рязанцев. Их мужество, отвага и честь навсегда в нашей памяти. Наши бойцы и сегодня на СВО сражаются за будущее России и мирную жизнь, достойно исполняют воинский долг.

«Год защитника Отечества, объявленный Президентом России в год 80-летия Великой Победы, – это дань глубочайшего уважения воинам, боровшимся против нацизма, и всем ветеранам боевых действий. Главное для нас – это поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других вооружённых конфликтов», — подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона пожелал ветеранам, военнослужащим Рязанского гарнизона, всем защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и добра.

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23 февраля – символ мужества и доблести. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже мира и безопасности России. Память о подвигах защитников Отечества навсегда останется в наших сердцах!