23 февраля — День защитника Отечества

23 февраля Рязанская область вместе со всей страной отмечает День защитника Отечества! Наша страна знает имена многих Героев, каждый день список настоящих защитников своей родины пополняют новые имена.
Среди Героев, отдавших всё ради светлого будущего своей страны и ее жителей, немало рязанцев. Их мужество, отвага и честь навсегда в нашей памяти. Наши бойцы и сегодня на СВО сражаются за будущее России и мирную жизнь, достойно исполняют воинский долг.
Глава региона пожелал ветеранам, военнослужащим Рязанского гарнизона, всем защитникам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и добра.
23 февраля – символ мужества и доблести. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже мира и безопасности России. Память о подвигах защитников Отечества навсегда останется в наших сердцах!