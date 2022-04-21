23 апреля ТИЦ приглашает горожан присоединиться к бесплатной экскурсии по городу

23 апреля в 12.00 стартует первая бесплатная пешеходная обзорная экскурсия по городу в рамках очередного сезона ежегодного туристского проекта «Рязань+». На площадке перед входом в отель «Амакс» (Первомайский проспект, 54) всех желающих будет встречать экскурсовод с ярко-желтой приветственной табличкой в руках. Продолжительность прогулки — 2 часа.

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Каждую субботу с 23 апреля по 29 октября включительно в рамках проекта «Рязань+» туристы, гости города и местные жители смогут присоединиться к экскурсии по Рязани, которая завершается посещением гостеприимного визит-центр на Почтовой. К новому сезону проект обновил свой сайт: теперь в него интегрированы удобная система регистрации, обновленные тематические аудиогиды для самостоятельной прогулки по городу — четыре маршрута разной протяженности и продолжительности, — а также карта гостя «Выгодный путь».

Воспользоваться партнерскими скидками региональной карты лояльности могут и рязанцы, зарегистрировавшись на сайте проекта vp.visit-ryazan.ru. Электронная карта автоматически сохранится в телефоне на IOS или Android и откроет доступ к спецпредложениям партнеров АНО «Центр развития туризма Рязанской области»: культурных и гастрономических локаций, объектов размещения и медицины.