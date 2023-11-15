Среда, 15 ноября, 2023
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22 троллейбуса из Санкт-Петербурга выйдут на маршруты Рязани

7info

На маршруты Рязани готовы выйти 22 троллейбуса, сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, машины получены из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова.

Транспортные средства привели к единому городскому стилю, полностью отказались от рекламы. В салоне установлены информационные табло, система видеонаблюдения, есть ГЛОНАСС.

По словам Малкова, первые 10 троллейбусов выйдут на маршруты на днях, остальные — в течение ноября.

Троллейбусы будут работать на маршрутах № 1, 3, 5, 9, 10, 16.

— До конца года также приобретём ещё пять новых троллейбусов, — написал Павел Малков.

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