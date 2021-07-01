22-летний парень погиб в ДТП с «Буханкой» в Спасском районе

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В среду, 30 июня, в Спасском районе столкнулись ВАЗ-2111 и УАЗ-2206. Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 18:50 на 254-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 22-летний местный житель на ВАЗ-2111 выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество проезда. Из-за этого произошло столкновение с УАЗ-2206 под управлением 58-летнего жителя Спасского района.

— В результате водитель ВАЗ-2111 скончался на месте от полученных травм, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.