22 января началась Первая русская революция: как «кровавое воскресенье» разделило жизнь страны на до и после

22 января – это дата, отмеченная в истории России разнообразными событиями. Пожалуй, одно из важнейших — «кровавое воскресенье», которое случилось 120 лет назад в Петербурге и революционно разделило жизнь страны на до и после. В другие годы случались в эту дату иные важные события. А ещё 22 января нашлись поводы для вкусных размышлений и напоминаний о здоровом образе жизни.

7info рассказывает о 22 января в контекте отечественной и мировой истории.

«Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге. Начало Первой русской революции

«Кровавое воскресенье», произошедшее по новому стилю 22 января 1905 года, а по старому 9 января, стало переломным моментом в истории России. Расстрел мирной демонстрации рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу с петицией к царю Николаю II, унёс жизни и покалечил около 4,6 тыс. человек. Это событие положило начало Первой русской революции.

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Путь к революции 1905 года был долгим – более 20 лет нарастало недовольство. Начиная с Морозовской стачки 1885 года, рабочее движение постепенно трансформировалось из чисто экономического протеста в политический. В итоге на протяжении двух лет, с 1905 до 1907 годы, оно стояло у руля мощных протестов и требований к монархии, которые охватили страну.

Прежде всего революционному движению удалось добиться ограничения власти самодержавия, которое стало ограничено Госудаственным советом и Государственной думой. Также основные слои населения страны, которые до этого были лишены политических свобод, получили эти свободы, прежде всего такие важные, как неприкосновенность личности, свобода совести и свобода слова.

Удалось также добиться и улучшений условий труда: увеличения заработной платы и сокращение рабочего дня до 9-10 часов. Решился и земельный вопрос — крестьян наделили правами на землю. До этого вся земля принадлежала только помещикам.

Несмотря на то, что многие важные проблемы революция 1905 года не решила, и глобальные изменения в стране так и не произошли, тем не менее, итоги революции были важны и именно они сыграют в итоге сыграли важную роль в революции 1917 года.

День рождения попкорна

22 января мир отмечает День рождения попкорна – любимого кинолакомства. 391 год назад Европа открыла секрет «взрывающихся» зёрен кукурузы. В 1885 году появилось первое устройство для автоматического приготовления попкорна, а в XX веке – вариант для микроволновок.

Родина попкорна – Южная Америка. Ещё в XV веке, во время экспедиции Колумба, местные жители использовали попкорн не только в пищу, но и для создания украшений и гаданий. Археологические находки указывают на то, что древние индейцы употребляли попкорн около 4000 лет назад.

Важно отметить, что не все сорта кукурузы подходят для приготовления попкорна. Только специальные сорта, называемые взрывающимися, обеспечивают желаемый эффект.

Вне кулинарии попкорн может использоваться как наполнитель в почтовых отправлениях, а после – как корм для животных или компост.

День борьбы с пивным животиком

22 января отмечается неофициальный, но актуальный День борьбы с пивным животом. Этот полушуточный праздник призван привлечь внимание к проблеме чрезмерного употребления хмельного напитка. Хотя само пиво содержит меньше калорий, чем та же самая газировка, его употребление обычно сопровождается высококалорийными закусками. К тому же, фитоэстрогены в пиве могут влиять на обмен веществ, способствуя увеличению веса. Чрезмерное употребление данного алкогольного напитка также связывают с рядом когнитивных нарушений у мужчин. День борьбы с пивным животом – это напоминание о важности умеренности и здорового образа жизни.

День авиации войск противовоздушной обороны

В этот день 1942 года началось формирование первого истребительного авиационного корпуса ПВО. Дивизии и полки истребительной авиации, а также батальоны аэродромного обслуживания, были переданы в подчинение командующему войсками ПВО СССР приказом Народного Комитета обороны СССР.

В последующие годы авиация ПВО неоднократно переходила в подчинение ВВС и обратно. В 1998 году ВВС и войска ПВО были объединены, и авиация ПВО как самостоятельный род войск прекратила существование. Однако, истребительные авиационные базы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства России. Официально же День рождения истребительной авиации ПВО установлен 25 октября 1996 года приказом главнокомандующего Войсками ПВО.

В 1994 был создан Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль»

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» был основан указом президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева в 1994 году. На его территории находятся уникальные историко-архитектурные и археологические памятники: древние фортификационные сооружения, руины мавзолея казанских ханов, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф, губернаторский дворец и многое другое (XII-XVI вв.).

Музей-заповедник включает девять музеев и выставочных залов, среди которых Центр «Эрмитаж-Казань», Музей естественной истории Татарстана, Выставочный зал «Манеж», Музей исламской культуры и другие.

В 2000 году Казанский Кремль был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.