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Общество

216 заявок от Рязанской области поступило в оргкомитет Слёта Всемирного фестиваля молодёжи

Валерия Мединская
Изображение от freepik

Всего было подано более 62 тысяч заявок от участников из 175 стран

Завершилась заявочная кампания Слёта Всемирного фестиваля молодёжи. Он организован по поручению Президента страны в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Форум пройдёт с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Участниками станут представители сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT со всего мира.

«Слёт Всемирного фестиваля молодёжи — главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч юношей и девушек, треть из которых – это представители 175 государств», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Свою желание участвовать в форуме выразили жители Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко (2315 заявок), Узбекистана (1759 заявок), Индии (1687 заявок), Эфиопии (1174 заявок) и Пакистана (1078 заявок).

От Рязанской области в оргкомитет направили 216 заявок. Эксперты уже приступили к анализу всех анкет – комиссии предстоит отобрать 2 тысячи лучших из лучших, которые поедут в Нижний Новгород этой осенью. В первую очередь, предпочтение отдадут конкурсантам, обладающим богатым портфолио с подтверждёнными достижениями, демонстрирует экспертизу в своей сфере, мотивирован на развитие международного сотрудничества и обмен опытом с другими участниками.

На Слёте Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт и детская программа. Участие в международном событии примут 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа – заявки направили более 12 тысяч подростков, в том числе более 2 тысяч из зарубежных государств.

После проведения основной программы Слёта 200 иностранных гостей отправятся в 10 регионов нашей страны, где их ждёт погружение в историю, культуру и традиции России.

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