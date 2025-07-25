216 заявок от Рязанской области поступило в оргкомитет Слёта Всемирного фестиваля молодёжи

Всего было подано более 62 тысяч заявок от участников из 175 стран

Завершилась заявочная кампания Слёта Всемирного фестиваля молодёжи. Он организован по поручению Президента страны в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Форум пройдёт с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Участниками станут представители сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT со всего мира.

«Слёт Всемирного фестиваля молодёжи — главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч юношей и девушек, треть из которых – это представители 175 государств», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Свою желание участвовать в форуме выразили жители Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко (2315 заявок), Узбекистана (1759 заявок), Индии (1687 заявок), Эфиопии (1174 заявок) и Пакистана (1078 заявок).

От Рязанской области в оргкомитет направили 216 заявок. Эксперты уже приступили к анализу всех анкет – комиссии предстоит отобрать 2 тысячи лучших из лучших, которые поедут в Нижний Новгород этой осенью. В первую очередь, предпочтение отдадут конкурсантам, обладающим богатым портфолио с подтверждёнными достижениями, демонстрирует экспертизу в своей сфере, мотивирован на развитие международного сотрудничества и обмен опытом с другими участниками.

На Слёте Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт и детская программа. Участие в международном событии примут 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа – заявки направили более 12 тысяч подростков, в том числе более 2 тысяч из зарубежных государств.

После проведения основной программы Слёта 200 иностранных гостей отправятся в 10 регионов нашей страны, где их ждёт погружение в историю, культуру и традиции России.

Возрастное ограничение 12+