Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира. Праздник отмечается в этот день с 2002 года.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 сентября как день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире. Всем государствам предложили воздержаться от проведения военных действий в этот день.

Каждый год 21 сентября в ООН проводятся мероприятия. Церемония по традиции начинается с обращения генсека ООН и удара в Колокол мира. После минуты молчания выступает председатель Совета Безопасности ООН.

Широко известна в мире НКО Peace One Day, добивающаяся реализации ежегодного дня всемирного прекращения огня и отказа от насилия, – говорится в Википедии.

Каждый год темы Международного дня мира меняются. К примеру, в прошлом году темой было «Восстановление по принципу «лучше чем было». А в 2020 пандемийном году – «Вместе к миру».

Тема 2022 года – «Покончить с расизмом. Построить мир». Об этом говорится на официальном сайте ООН.