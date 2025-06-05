21 пассажирский поезд задерживается из-за подрыва путей в Воронежской области

Из-за подрыва железнодорожных путей в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд. Об этом сообщил телеграм-канал Федеральной пассажирской компании.

Есть и поезда, которые следуют через Рязань.

— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — отмечается в сообщении ФПК. — Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием.

В Воронежской области в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь. Об этом сообщила ФСБ России.

Благодаря слаженным действиям машиниста и поездной бригады удалось избежать чрезвычайной ситуации и жертв.

Ранее, в четверг, на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны было обнаружено повреждение пути, сообщает РИА Новости.