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21 пассажирский поезд задерживается из-за подрыва путей в Воронежской области

Алексей Самохин

Из-за подрыва железнодорожных путей в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд. Об этом сообщил телеграм-канал Федеральной пассажирской компании. 

Есть и поезда, которые следуют через Рязань. 

— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — отмечается в сообщении ФПК. — Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, будут обеспечены питанием.

21 пассажирский поезд задерживается из-за подрыва путей в Воронежской области В Воронежской области в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь. Об этом сообщила ФСБ России.

В Воронежской области в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был повреждён железнодорожный путь. Об этом сообщила ФСБ России.

Благодаря слаженным действиям машиниста и поездной бригады удалось избежать чрезвычайной ситуации и жертв.

Ранее, в четверг, на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны было обнаружено повреждение пути, сообщает РИА Новости. 

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