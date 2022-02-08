21-летний рязанец задержан за кражу из игрового клуба

21-летний ранее несудимый неработающий житель Рязани задержан за кражу из игрового клуба на улице Крупской. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Заявление о пропаже клавиатуры, колонок, компьютерной мыши поступило от администратора клуба. Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска, приметы передали патрулям.
Похожего гражданина сотрудники ППС заметили на улице Медицинской. Рязанца доставили в отдел.
Уголовное дело следователь возбудил по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальный срок — 5 лет лишения свободы.