21 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат холодную воду

Во вторник, 21 февраля, на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду.

С 9:30 до 13 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

пл. 50-летия Октября, д. 1 (Дворец молодёжи города Рязани), д. 2 стр. 1;

ул. Островского, д. 18 к1, д. 20 к1, д. 22 к1, д. 26 к1, д. 30/9, д. 34, д. 34 к1, д. 36, д. 36 к1, д. 38, д. 37/16, д. 39, д. 41, д. 43, д. 39 к1 (д/сад №81), д. 24а (д/сад №71);

ул. Черновицкая, д. 1/77, д. 3, д. 3 к1, д. 5, д. 7, д. 7 к1, д. 18, д. 20, д. 20 к2, д. 5 к1 (д/сад №87);

ул. Гоголя, д. 52 к1;

ул. Гагарина, д. 69, д. 71 к1, д. 71, д. 73, д. 73 к1, д. 75, д. 71 к2 (д/сад №84), д. 166;

ул. Полетаева, д. 19 к1, д. 21, д. 23, д. 25;

ул. Татарская, д. 68, д. 93, д. 95, д.72 (храм Иоанна Кронштадского).

Техническую воду будут подвозить с 10 часов к дому 5 к1 на улице Черновицкой.

С 9 до 17 часов холодной воды не будет в домах 3/1, 4 (СШ «Фаворит»), 4, 6 и 8 по улице Октябрьской.

С 9:30 до 17 часов без холодного водоснабжения останутся дома с 3 по 15 (нечётная сторона) и со 2 по 14 (чётная сторона) по улице 4-й Новой проезд.

«Водоканал города Рязани» проведёт ремонтные работы на водопроводе.