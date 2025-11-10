Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

В Архангельском храме села Щетиновка Михайловского района Рязанской области находится чтимая икона святителя Иоанна Шанхайского, к которой добавлена частица его святых мощей. Об этом информирует Рязанская епархия.

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

График молебнов перед иконой:

11 ноября в 17:00

13 ноября в 17:00

15 ноября в 11:00

16 ноября в 15:00 состоится торжественная церемония проводов иконы. Приход приглашает верующих принять участие в молитве перед образом святого XX века, который известен своей скорой помощью и заступничеством перед Богом.