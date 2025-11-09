Борис Ясинский проверил ход ремонтных работ в Рязани

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский провел осмотр объектов городского хозяйства, где ведутся ремонтные работы. В ходе визита он посетил Черезовские пруды, где реализуется третий этап благоустройства прибрежной зоны по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Также он осмотрел Лесопарк, где завершается оборудование экотропы, и канализационно-насосную станцию в микрорайоне Дашково-Песочня, а также проинспектировал улицы Соборную и Есенина, где проводится замена теплотрассы.

Сопровождали Бориса Ясинского заместитель главы администрации Рязани Олег Самсонов, заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Мария Гермони, руководители муниципальных предприятий и представители подрядных организаций.

На Черезовских прудах работы выполняются с отставанием от установленного графика. Борис Ясинский потребовал от подрядчика предоставить отчет о причинах задержки и мерах, предпринимаемых для завершения ремонта в срок, обозначенный в контракте. В Лесопарке подрядчик также объяснил сроки выполнения работ, используемые материалы и систему контроля качества.

Канализационно-насосная станция — критически важный объект для обеспечения жизнедеятельности города, поэтому ее ремонту уделяется особое внимание. Борис Ясинский выслушал отчет подрядчика о ходе работ, возникших сложностях и мерах по их устранению.

На улицах Есенина и Соборной завершается замена теплотрассы. Подрядчик отчитался о выполненных этапах и сроках завершения работ.

Борис Ясинский дал поручения по устранению недочетов, выявленных в ходе осмотра, включая ремонт пешеходной дорожки, вывоз мусора, обнаруженного в зеленой зоне, и устранение висящего провода. Исполнение всех поручений взято под контроль.

Напомним, Борис Ясинский назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Рязани. Решение об этом 7 ноября приняла на внеочередном заседании Рязанская городская Дума. На 11 декабря назначен конкурс на замещение должности.

Экс-глава администрации города Виталий Артёмов решил уволиться.