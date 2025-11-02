Воскресенье, 2 ноября, 2025
Усадьбу за 290 000 000 продают в центре национального парка «Мещёра»

Анастасия Мериакри

В центре национального парка «Мещёра» продаётся усадьба. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

Усадьба расположена на живописном берегу реки Пры, занимая площадь в 6 гектаров. Расстояние до Москвы составляет 200 километров.

Основное здание усадьбы, построенное из рубленого лафета в стиле деревянного классицизма, имеет площадь 500 квадратных метров. В доме пять спален, каждая из которых оснащена современной мебелью и техникой, а также собственной ванной комнатой.

Гостиная разделена на две зоны отдыха, в ней есть французский камин и рояль. Кухня оборудована русской печью, а столовая — голландской. В доме также есть кабинет-библиотека и бильярдная комната. Холлы украшены охотничьими трофеями, а балконы и панорамные окна открывают вид на лес и реку.

Территория усадьбы благоустроена: проложены прогулочные дорожки, выполнены ландшафтные работы, которые подчеркивают естественную красоту мещерского леса. На территории находится собственный зарыбленный пруд с пирсом. На выезде расположен пост охраны.

На территории усадьбы также есть банный комплекс и мангальная зона.

