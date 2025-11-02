Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

В ночь на 2 ноября Краснодарский край атаковали беспилотники ВСУ. По данным оперативного штаба региона, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом.
После попадания обломков в район третьего этажа, в здании выбило стёкла. К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали. На месте работали представители оперативных служб.
В Сочи объявлялась ракетная опасность, мэр города Андрей Прошунин сообщал о работе ПВО.
В порту Туапсе после падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеналивном танкере. Экипаж корабля эвакуировали.
Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала, а в здании здании железнодорожного вокзала выбиты оконные стёкла. Предварительно, люди не пострадали.