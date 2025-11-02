Воскресенье, 2 ноября, 2025
Новости России

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

Алексей Самохин
Freepik AI

В ночь на 2 ноября Краснодарский край атаковали беспилотники ВСУ. По данным оперативного штаба региона, в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом.

После попадания обломков в район третьего этажа, в здании выбило стёкла. К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали. На месте работали представители оперативных служб.

В Сочи объявлялась ракетная опасность, мэр города Андрей Прошунин сообщал о работе ПВО. 

В порту Туапсе после падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеналивном танкере. Экипаж корабля эвакуировали. 

Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала, а в здании здании железнодорожного вокзала выбиты оконные стёкла. Предварительно, люди не пострадали. 

Последние новости

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

Угроза действовала в течение всей ночи.

Депутат Вегнер: Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи

Законодатель подчеркнул, что беременности после изнасилований встречаются нечасто, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Гороскоп на 2 ноября 2025: что звёзды приготовили для каждого знака зодиака

Это 12-й лунный день, не самый благоприятный для любовных отношений и деловых переговоров, зато идеальный для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

В Сапожке горело ремонтируемое здание поликлиники 

В Сапожке рано утром 2 ноября произошел пожар в ремонтируемом здании поликлиники. Об этом РИА  7info сообщили местные жители. 

Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения.

Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.

Рязанка родила пятого ребенка в перинатальном центре

Мальчик стал самым крупным из всех детей, родившихся у матери, — его вес составил 4540 граммов.

Глава рязанского сельского поселения подозревается в незаконном получении 280 000 «чернобыльских» выплат

Прокуратура направила уголовное дело в Ряжский районный суд.

Рязань потратит более 9 млн на новогоднее оформление

Срок поставки до 15 декабря 2025 года. Все товары должны быть произведены в 2025 году.

Фестиваль русской кухни пройдет в Рязани в День народного единства

Запланирована дегустация традиционных для Рязанского края блюд.

Любовный гороскоп на ноябрь 2025: звезды резко изменят ваши отношения

Ноябрь 2025 года принесет значимые перемены в сфере любви и личных отношений — одним знакам зодиака откроются двери к долгожданным знакомствам, другим предстоит укрепить существующие связи через откровенные разговоры.

Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета

В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета.

Первый фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима» пройдет в Рязани

Мастера приедут из Москвы, Подмосковья, Тверской, Краснодарской областей, Чувашской республики и других регионов России, а также из Витебска.