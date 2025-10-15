Пятница, 17 октября, 2025
Денис Боков встретился с участниками лагеря студенческого актива «Профессионал»

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

15 октября в рамках проекта «ГосСтарт. Диалог» программы Росмолодежи первый зампред областного Правительства Денис Боков провел встречу с участниками регионального лагеря актива студентов профессиональных образовательных организаций «Профессионал».

В этом году участниками регионального лагеря студенческого актива «Профессионал», работа которого организована на базе Центра активной молодежи и детей «Лучезарный» Спасского района, стали более 100 студентов – представители 22 средних учебных заведений Рязанской области. Для них организованы просветительские и обучающие мероприятия, нацеленные на развитие лидерских качеств, активной гражданской позиции, а также навыков проектирования социально значимых проектов.

В рамках направления «ГосСтарт. Диалог» Всероссийской программы Росмолодежи «ГосСтарт» со студентами встретился первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. Он приветствовал собравшихся от имени Губернатора Павла Малкова, отметив, что лагерь «Профессионал» ежегодно объединяет талантливых молодых людей и способствует их личностному росту. Денис Боков представил собравшимся участника регионального кадрового проекта «ГЕРОИ62», члена Ассоциации ветеранов СВО Алексея Матасова, куратором которого он является в рамках программы.

В ходе открытого диалога первый зампред областного Правительства Денис Боков поделился воспоминаниями о своих годах обучения в РГУ им. С. А. Есенина, участии в культурной жизни вуза, а также рассказал о приоритетах в профессиональной деятельности, подчеркнув ценность непрерывного саморазвития.

«Когда мы, вступая во взрослую жизнь, становимся студентами, это повод спросить с себя еще больше, продолжить заниматься самовоспитанием. Если вы хотите вырасти разносторонней личностью, то должны быть активными, участвовать в общественной жизни, волонтерстве. Сейчас перед молодежью открыты все двери. И когда вы приезжаете сюда, в лагерь – это тоже часть работы над собой, важный шаг для роста. И главное, что этот рост идет через знакомство со сверстниками, такими же молодыми и увлеченными ребятами, как и вы», – отметил Денис Боков.

Также на вопросы студентов о личных ценностях, боевом опыте и работе на гражданской службе ответил участник второго потока программы «ГЕРОИ62», ветеран СВО, префект Солотчи Алексей Матасов.

Работа лагеря продлится до конца недели. Студентов ждут лекции о деятельности органов студенческого самоуправления и построении карьерной траектории, мастер-классы по развитию креативного мышления и ведению социальных сетей, а также разработке и продвижению общественно важных проектов. Также запланированы встречи с участниками областной кадровой программы «ГЕРОИ62», творческие тренинги и концертно-развлекательные программы.

