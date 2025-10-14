Пятница, 17 октября, 2025
Мошенники под видом сотрудников почты получили 600 тысяч рублей от жительницы Рязани

Жительница Рязани стала жертвой мошенников, доверившись псевдосотруднику почты. Об этом информирует пресс-служба УМВД региона.

Дистанционные преступники продолжают обманывать жителей Рязанской области, выдавая себя за представителей различных организаций. В частности, 31-летней рязанке позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Почты России». Он сообщил, что на её имя пришло заказное письмо, и для его получения в электронном виде необходимо сообщить код, пришедший в смс, чтобы затем прочитать его в «чат-боте». Женщина выполнила это требование, после чего ей позвонил другой неизвестный, который представился работником силовых структур. Он объяснил, что первый звонивший был мошенником, и теперь аферисты пытаются завладеть её банковским счётом и оформить кредиты на её имя.

Лжеправоохранитель предложил решение проблемы. По его словам, необходимо срочно перевести все имеющиеся деньги на «безопасный счёт». Следуя указаниям злоумышленника, женщина перевела через мобильное приложение 600 тысяч рублей на указанный счёт. После этого связь прервалась. Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» (часть 3).

Как избежать финансовых потерь: основные правила безопасности

  1. Будьте осторожны с незнакомыми номерами. Если звонок поступил с номера, который вы не знаете, не отвечайте на него. Лучше сразу проверьте информацию о номере в интернете с помощью поисковых систем, таких как «Яндекс» или Google. Существует высокая вероятность, что этот номер уже известен как мошеннический.
  2. Никогда не передавайте конфиденциальную информацию. Не сообщайте коды из SMS, пароли, PIN-коды и трёхзначный код на обратной стороне банковской карты никому, даже если вам кажется, что это сотрудник правоохранительных органов, банка, Госуслуг, «Почты России» или другой организации.
  3. Сохраняйте бдительность при проявлении эмоций. Если вы чувствуете, что вас пытаются вызвать какие-либо эмоции, будьте особенно осторожны. Это может быть признаком попытки мошенничества.
  4. Используйте альтернативные способы связи. Если кто-то, кого вы знаете, просит деньги через мессенджер, свяжитесь с ним по телефону и уточните, действительно ли это он. Если вам звонят от имени банка, сбросьте вызов и найдите официальный номер банка в интернете, чтобы перезвонить самостоятельно.

