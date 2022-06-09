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Четверг, 9 июня, 2022

200-летие региональной пожарной охраны отметили в Рязанской области

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Татьяна Проводина

200-летие региональной пожарной охраны отметили в Рязанской области

Мероприятие прошло накануне, – говорится на сайте правительства Рязанской области. К участникам торжественной церемонии обратилась первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Она поздравила собравшихся с праздником и выразила восхищение работой специальной службы и напомнила, что празднования стартовали с закладки Аллеи огнеборцев. Вспомнила зампред и сотрудников, отдавших жизни для спасения других. Анна Рослякова отметила, что первостепенная задача пожарной охраны — это профилактика происшествий. Первый зампред регионального правительства пожелала сотрудникам спецслужбы добра, здоровья и благополучия.

Приветствовали собравшихся начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин, начальник Главного управления МЧС по региону Алексей Жуков, ветераны пожарной охраны и сотрудники управления.

В рамках мероприятия прошли молебен и возложение цветов к памятному знаку героям-пожарным и мемориальным доскам выдающимся работникам службы. Также собравшиеся осмотрели экспозицию музея ГУ МЧС России по Рязанской области и выставку живописи начальника пожарно-спасательной части №34 ГПС по охране села Путятино Игоря Корякина. Празднование завершилось совместным чаепитием с ветеранами пожарной службы.

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