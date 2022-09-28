20 рязанцев, мобилизованных ошибочно, вернулись домой после вмешательства ОНФ

За два дня в штаб ОНФ в Рязанской области поступило более 40 обращений от граждан, родственников которых ошибочно призвали по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщает страница регионального штаба Народного фронта ВКонтакте.

Большинство жалоб было на призыв людей с заболеваниями, не имеющих опыта военной службы, не подходящих по возрасту.

— Все жалобы мы отрабатываем с региональным правительством, областным военным комиссариатом, руководством Рязанского военного гарнизона, — сообщили представители ОНФ.

Домой возвращено уже 20 человек. Среди них 36-летний Максим Е., имеющий серьезную форму заболевания. Мать мужчины обратилась в региональный штаб ОНФ одной из первых.

Среди других вернувшихся со сборов — 43-летний аспирант, закончивший военную кафедру, и не служивший 37-летний рязанец.

Обратиться в региональное отделение Народного фронта можно по телефонам 777-163, 777-164, или на электронную почту [email protected].