20 рязанцев, мобилизованных ошибочно, вернулись домой после вмешательства ОНФ

За два дня в штаб ОНФ в Рязанской области поступило более 40 обращений от граждан, родственников которых ошибочно призвали по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщает страница регионального штаба Народного фронта ВКонтакте.
Большинство жалоб было на призыв людей с заболеваниями, не имеющих опыта военной службы, не подходящих по возрасту.
Домой возвращено уже 20 человек. Среди них 36-летний Максим Е., имеющий серьезную форму заболевания. Мать мужчины обратилась в региональный штаб ОНФ одной из первых.
Среди других вернувшихся со сборов — 43-летний аспирант, закончивший военную кафедру, и не служивший 37-летний рязанец.
Обратиться в региональное отделение Народного фронта можно по телефонам 777-163, 777-164, или на электронную почту [email protected].