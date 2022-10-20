20 октября в России отмечают День военного связиста

В российской армии 20 октября ежегодно отмечают День военного связиста. В этот день в 1919 году были образованы специальные войска связи России. В этом году им исполняется 103 года.

20 октября профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие, но и гражданские сотрудники.

Особую роль связисты играют в системе МЧС. Министерство выполняет сложнейшие задачи – спасение людей, предупреждение ЧС, тушение пожаров. В любой ситуации работа связистов помогает предотвратить беду.

На сотрудниках отдела информационных технологий и связи ГУ МЧС России по Рязанской области лежит большая ответственность. Связисты ответственно подходят к поручениям, быстро и качественно выполняют поставленные задачи.

Поздравляем всех связистов с профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья и успехов в работе!

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