20 мужчин осуждены за незаконный сбыт наркотиков в Рязанской области

Советский районный суд города Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении 20 мужчин. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Судом установлено, что осужденные, являясь участниками преступного сообщества, выполняя функции оптовых и розничных закладчиков наркотических средств, в период 2022–2023 годы осуществляли деятельность по их незаконному сбыту в крупном и особо крупных размерах на территории Рязанской, Московской, Нижегородский и Ивановской областях. За совершение противоправных действий они получали денежные средства от неустановленных лиц посредством использования электронных платежных систем.

Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, а наркотические средства синтетического происхождения общим весом свыше 4,5 кг изъяты из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.