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20-летнюю девушку арестовали за тонировку в Спас-Клепиках

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23 января в Спас-Клепиках арестовали 20-летнюю девушку, которая управляла «Ладой Приорой». Причина — тонировка, сообщает издательство «Пресса».

Автоинспекторы замерили боковые и передние стёкла автомобиля светоиспускание. Тонировка не соответствовала требованиям. Также было установлено, что в ноябре прошлого года водителю вынесли требование убрать тонировку. Девушка этого не сделала. В итоге на неё составили административный протокол, его передали в суд.

В тот же день, рассмотрев дело, суд назначил водителю двое суток административного ареста.

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