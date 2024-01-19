20 января: праздники в России, приметы и традиции

20 января в России отмечается сразу несколько праздников. В этот день также есть свои приметы и традиции.

Религиозные праздники

Попразднство Богоявления . Этот праздник следует за праздником Богоявления, который отмечается 19 января. В этот день верующие вспоминают события, произошедшие после Крещения Иисуса Христа.

. Этот праздник следует за праздником Богоявления, который отмечается 19 января. В этот день верующие вспоминают события, произошедшие после Крещения Иисуса Христа. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот праздник посвящен Иоанну Крестителю, который крестил Иисуса Христа. Он считается одним из самых важных праздников в христианстве.

День Республики Крым

День Республики Крым – это молодой праздник. В этот день жители Крыма вспоминают события, произошедшие 20 января 1991 года, когда на референдуме 93,3% жителей полуострова проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.

Решение о воссоединении Крыма и России было принято в результате референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За воссоединение проголосовало 96,77% жителей Крыма.

В День Республики Крым в Крыму проходят праздничные мероприятия, посвященные истории и культуре полуострова. В городах и поселках проводятся концерты, ярмарки, спортивные соревнования.

Попразднство Богоявления

Попразднство Богоявления – это период, который следует за праздником Богоявления, который отмечается 19 января. В этот день верующие вспоминают события, произошедшие после Крещения Иисуса Христа.

В этот день в церквях совершаются особые богослужения. Также в этот день принято ходить в баню, чтобы очиститься от грехов.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – это праздник, посвященный Иоанну Крестителю, который крестил Иисуса Христа. Он считается одним из самых важных праздников в христианстве.

В этот день в церквях совершаются особые богослужения. Также в этот день принято молиться Иоанну Крестителю и просить его о помощи.

Приметы

В народе существует множество примет, связанных с 20 января. Вот некоторые из них:

Ясный день 20 января предвещает хороший урожай.

Если на 20 января выпадает снег, то зима будет долгой и холодной.

Если в этот день в лесу много птиц, то весна будет ранней.

Традиции

В этот день принято ходить в церковь и молиться Иоанну Крестителю. Также в этот день принято гадать на суженого. В некоторых регионах России 20 января принято свататься.

Гадания на суженого

В этот день девушки гадали на суженого различными способами. Вот некоторые из них:

На рассвете девушки выходили на улицу и смотрели, в какую сторону летит первый снеговик. Если снеговик летит в сторону дома, то девушка скоро выйдет замуж.

Девушки ставили под подушку сковороду и засыпали ее пшеницей. Если утром на сковороде будет отпечаток мужского лица, то девушка скоро выйдет замуж за этого человека.

Девушки бросали в колодец монетку и загадывали желание. Если монетка утонет, то желание сбудется.

Свадьба

В некоторых регионах России 20 января принято свататься. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет счастливым и крепким.