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20 января начинается зимний мясоед. Как встретить праздник, чтобы привлечь в жизнь удачу?

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Изображение от valeria_aksakova на Freepik
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20 января православная церковь встречает праздник — Собор Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. На Руси Иоанна Крестителя считали покровителем сельского хозяйства, а ещё ему молились об избавлении от различных недугов. Считалось, что этот день — первый предвестник весны. И хотя за окном зима, некоторые приметы уже предвещают весну.

Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 20 января

К 20 января завершаются Святки, наши предки в связи с этим говорили: Иван Блаженный все праздники увёл. Начинается время зимнего мясоеда. С 20 января и до Масленицы готовили мясные блюда, ходили друг к другу в гости, играли свадьбы. Время, следующее за Иоанновым днём, называли «свадебным».

20 января прежде чем приступить к пище, пили освящённую воду.

В этот день домашнему скоту дают кусочки хлеба с солью, чтобы животные не болели.

Кстати, ещё одно название дня — Иван Бражник. Связано оно с традицией выпивать брагу. Наши предки верили: если запить вином печали, не будет целый год ни горя, ни слёз.

Ходило поверье, что в праздник нечистая сила может разрушить семейное счастье молодожёнов. Чтобы семейную жизнь не омрачили неприятные события, им ни в коем случае нельзя надолго разлучаться.

Начинать обед с первых блюд не стоит — иначе в семье не будут водиться деньги.

Народные приметы 20 января

  • Если далеко слышно глухое эхо, ждите мороз;
  • Туман над водой сулит тёплое лето;
  • Ясная погода на Ивана Бражника сулит засушливое лето;
  • Если ветер южный — жди суровое лето, если северный — лето будет благодатным.

Именины 20 января празднуют Василий, Иван, Афанасий.

Сны в ночь на 20 января призваны показать, верно ли вы поступаете в настоящий момент, не свернули ли с пути к цели. Если в сновидениях этой ночи вы активны и бодры, а в реальности в настоящий момент у вас полный застой, значит, пора принимать решительные меры, чтобы все закрутилось.

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