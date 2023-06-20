20 июня министр труда и соцзащиты Рязанской области Елена Юданова ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Министр труда и социальной защиты Рязанской области Елена Юданова 20 июня станет гостем студии ЦУР. В прямом эфире она ответит на вопросы, связанные с поиском работы и занятостью.

В Рязанской области 23 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Больше 200 организаций из нашего региона и других субъектов России представят свои вакансии.

В прямом эфире речь пойдёт о том, как принять участие в ярмарке и чем она отличается от других подобных мероприятий.

Трансляция начнётся в 17 часов. Вопросы можно оставить в комментариях к посту ВКонтакте или задать онлайн во время эфира.