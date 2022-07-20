20 июля не будет холодной воды на многих улицах Рязани.

Отключения связаны с ремонтными работами, – информирует «Водоканал города Рязани».

С 12 до 15 часов не будет холодной воды по улицам 2-ая, 3-я, 4-я, 5-ая, 6-ая Линии, Ленинского Комсомола, Пушкина, Стройкова, Татарская. Также под отключение попадут ЦТП/котельные 1-ая и 4-ая Линии, Стройкова и Н/подкачка Стройкова.

С 9:30 до 17 часов без воды останется д. 22 по улице Октябрьский Городок.

С 8:40 до 17 часов отключат холодное водоснабжение во 2-ом Дачном переулке и на улице Заречной.

Полный список номеров домов, попавших под отключение, можно найти на сайте «Водоканала».