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Понедельник, 21 февраля, 2022

20 автомобилей Дирекции благоустройства Рязани находятся на дежурстве и готовы работать в случае непогоды

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20 автомобилей Дирекции благоустройства Рязани находятся на дежурстве и готовы работать в случае непогоды

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На уборку городских территорий 21 февраля вышли 70 работников Дирекции благоустройства. Бригады мехуборки расчищали проезжую часть дороги от снега на площади Димитрова. На дежурстве находятся 20 комбинированных дорожных машин, которые при изменении погодных условий приступят к работе.

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От наледи чистят тротуары и пешеходные переходы на улице Есенина, тротуар на улице Каширина, пешеходную зону у вокзала «Рязань-2», тротуар на Бульваре Победы, остановки на улицах Западной, Костычева, микрорайоне Семчино. Спецтехника расчищает пешеходную зону на улице Магистральной. Проводится обработка пескосоляной смесью на Бульваре Победы, Московском шоссе, Мервинской, Крупской, Костычева, Народном бульваре. В Центральном парке культуры и отдыха расчищают пешеходные дорожки.

Прошедшей ночью снег вывозили с проезда Завражнова. Грейдеры работали на улицах Военных Автомобилистов, Промышленной, дороге на Кожзавод, Куйбышевском шоссе. На подметание и обработку проезжей части в составе колонн выходили 15 комбинированных дорожных машин. За ночь с городских улиц вывезено более 4000 кубических метров снега.

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