2 мая в Рязанской области дождь и до плюс 17 градусов

Во вторник, 2 мая, на территории Рязанской области ожидается облачная погода, днём с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днём небольшой дождь прольётся местами.

Скорость северо-западного, северного ветра ночью составит 4-9 м/с, днём от 7 до 12 м/с, – сообщает со ссылкой на прогноз синоптиков Рязанского гидрометцентра ГУ МЧС по региону.

Ночная температура – от нуля до плюс 5 градусов, дневная – от 12 до 17 градусов тепла.