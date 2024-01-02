2-летнюю девочку убило тумбой со старым телевизором

В Лесосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки, сообщает телеграм-канал СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

2-летняя девочка получила смертельные травмы 1 января при падении на неё тумбы. Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что ребёнок жил с матерью и её сожителем в съемной квартире на улице Свёрдловой. Днём 1 января девочка играла в комнате, 22-летняя мать вышла на кухню.

Женщина услышала шум, вернулась в комнату и увидела на полу телевизор «Панасоник» и тумбу под которой лежала ее дочь. Мать вызвала скорую помощь, медики констатировали смерть ребёнка.

Телевизор 30 декабря привёз хозяин квартиры. Квартиранты поставили его на тумбочку, под ножку которой для устойчивости положили свёрнутую газету.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: t.me/krksledkom