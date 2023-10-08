2-летняя девочка погибла, упав в заброшенный колодец с водой

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в городе Исилькуле, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу, 7 октября, ребёнок упал в частично наполненный водой заброшенный водопроводный колодец глубиной 3 метра. Предположительно, девочка утонула. Точную причину смерти определят эксперты.

По данным следователей, погибшая, которой 12 октября должно было исполнится 3 года, гуляла на перекрёстке улиц Северная и Комсомольская с 6-летней сестрой и 4-летним братом. Взрослых с детьми не было.

Колодец построен для частных нужд 20 лет назад. Девочка прыгала на деревянных досках, которые использовались вместо люка.

Труп дочери обнаружили родители, которые в момент ЧП находились дома.

Семья на профилактических учетах не состоит.

После гибели ребёнка, колодец закрыли бетонной крышкой.