Воскресенье, 8 октября, 2023
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2-летняя девочка погибла, упав в заброшенный колодец с водой

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Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в городе Исилькуле, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу, 7 октября, ребёнок упал в частично наполненный водой заброшенный водопроводный колодец глубиной 3 метра. Предположительно, девочка утонула. Точную причину смерти определят эксперты.

По данным следователей, погибшая, которой 12 октября должно было исполнится 3 года, гуляла на перекрёстке улиц Северная и Комсомольская с 6-летней сестрой и 4-летним братом. Взрослых с детьми не было.

Колодец построен для частных нужд 20 лет назад. Девочка прыгала на деревянных досках, которые использовались вместо люка.

Труп дочери обнаружили родители, которые в момент ЧП находились дома.

Семья на профилактических учетах не состоит.

После гибели ребёнка, колодец закрыли бетонной крышкой.

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