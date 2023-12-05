2-летний ребёнок отравился метадоном родителей в Екатеринбурге — «Ural Mash»

В Екатеринбурге 2-летний ребёнок отравился метадоном родителей. Малыш в реанимации, сообщает телеграм-канал «Ural Mash».

По данным источника, семья проживает в Екатеринбурге с октября. Молодые люди поселились у своих знакомых, пожилой супружеской пары.

Родители пошли в магазин, сын остался дома. Когда взрослые вернулись, обратили внимание на вялость мальчика. Мать дала ребёнку сироп от температуры, состояние не улучшилось. Когда у малыша посинели губы, родители вызвали скорую помощь.

Врачи поставили диагноз: отравление психотропным веществом.

По словам отца, они с супругой 3 недели принимали метадон, покупая вещество у друзей, в интернете. Правда, мужчина отрицает, что сын мог попробовать наркотики — домой не приносили.

Пенсионеры говорят: догадывались, что пара употребляет незаконное, но заговорить стеснялись.